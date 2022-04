Motorrider ferwûne nei fal op N351 bij Aldeholtpea

Om tweintich oer tsienen waarden de helptsjinsten oproppen foar in ûngelok op de Stellingenwei. Nei behanneling yn de ambulânse is de motorrider oerbrocht nei it sikehûs.

De dyk waard by de ôfhanneling fan it ûngelok ôfsletten. It oare ferkear koe oer de suteldyk om it plak fan it ûngelok hinne ride.