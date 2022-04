Jonge stutsen by supermerk yn Ljouwert, plysje siket tsjûgen en kamerabylden

De stekpartij wie om sawat njoggen oere. Neffens omstanners soe de jonge yn 'e earm stutsen wêze en gie der in fjochtpartij oan foarôf. Dat kin de plysje net befestigje.

De ferwûning fan it slachtoffer is net libbensbedriigjend, mar it is wol in serieuze wûne, seit plysjewurdfierder Thijs Damstra.