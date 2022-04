Stevens komt hast werom by Cambuur, mar Bos wol basisplak behâlde

Op snein 6 maart rekke earste keeper Sonny Stevens blessearre yn it duel mei FC Twente. Hy waard ferfongen troch Pieter Bos, dy't ek de wedstriden dêrnei de earste man ûnder de latte wie. Mar Stevens is oan it opknappen en kin nei alle gedachten nije wike syn rentree meitsje.

Sil it duel fan SC Cambuur mei PSV fan sneon de lêste kear wêze dat Bos earste keeper is? "Dat hoopje ik net", seit de man fan Bûtenpost. "Dy kar is oan de trainer, mar as it oan my leit, bliuw ik noch in pear wedstriden stean."

Searje wedstriden

Yn de duels dy't Bos keepte, tsjin Ajax, Go Ahead Eagles, NEC en Vitesse, hat er oer it generaal in goede yndruk efterlitten. Dat fynt er sels ek. "It is foar my foar it earst dat ik in searje wedstriden keept haw en ik tink wol dat ik dat goed dien haw."