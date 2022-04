Bea Bijlsma oer D66-kwestje: "It docht sear dat dit yn je partij bart"

"It docht sear as je sjogge dat dit binnen je partij bart", fersuchtet Bea Bijlsma fan D66 Fryslân. "Je hoopje dat soks allegearre goed regele is. Gedrach dat net taliber is, heart net by ús partij. Dat tackelje wy. En dan komt dit nei bûten, om't it yn de Volkskrant stie. Dit hie gewoan net moatten."

Problemen moatte je fuortendaalks oplosse, fynt Bijlsma. "Dy wiene der in jier lyn, doe hie it moatten. Je kinne by in probleem it bêste minsken rjocht yn de eagen sjen en deroer prate. As sy dat in jier lyn dien hiene, dan wie dit net sa grut wurden."

Wat Bijlsma oanbelanget moat der no sa gau as mooglik kontakt opnaam wurde mei it slachtoffer, om te stypjen wêr't dat nedich is.