Katalaansk feest fan boeken en roazen yn Fryslân: "De bêste tradysje dy't we ha"

Dat it ek Wrâldboekedei is, is foar Ripoll in moaie bykomstichheid. Mar it draait dochs echt om Sant-Jordi. "Ik hoopje dat dit wat hingjen bliuwt en dat minsken dit moai fine. It soei moai wêze as minsken ek hjir elkoar alle jierren boeken jouwe. Earst dit jier mar ris sjen."

En by de boeken hearre dus yn Kataloanië ek de roazen. "Yn Kataloanië binne dit jier al seis miljoen roazen ferkocht. Elkenien krijt ien."

Dat is by de Afûk dizze dei ek sa. Elk dy't sneon in boek keapet by de Fryske boekwinkel, krijt dêr in roas by.

Gedichten yn Katalaansk en Spaansk

Der wurdt in hiel programma optuge by de Afûk foar tusken de middei. Dat begjint mei in foardracht fan gedichten yn it Katalaansk troch ien fan de Assemblea Nacional Catalana, in sivile maatskiplike organisaasje dy't him ûnder oare ynset foar de promoasje fan kultuer en minderheidstalen.

Dêrnei draacht Syds Wiersma in part fan dyselde gedichten foar, dy't foar dizze gelegenheid oerset binne nei it Frysk. Der is ek noch omtinken foar Fryske wiisheden.

Fan elkoar leare

"En fierder hoopje we fansels Fryske boeken oan de man te bringen", seit Abels. "We steane altyd iepen foar dit soart gearwurkingen, hielendal as it te krijen hat mei de promoasje fan de Fryske taal."

En mooglik falt dêrby ek noch wat te learen fan de Katalanen: "We treffe elkoar foar it earst, miskien kinne we elkoar wat helpe."

Dat tinkt Ripoll ek wol. As relative bûtensteander sjocht er wat oerienkomsten tusken it gebrûk fan de twa talen, mar benammen in soad ferskillen. "Yn Kataloanië is de taal mear fan de strjitte. Minsken prate oeral Katalaansk. Ik ha it idee dat it Frysk hjir benammen thús praat wurdt en mei freonen."