Aris hâldt stân en wint yn Brussel

It earste kwart gie lykop: nei tsien minuten wie it 26-26. Dêrnei krige Aris it spul mear en mear yn hannen. De Ljouwerters rûnen út nei mear as tsien punten foarsprong. By it skoft wie it ferskil wer krekt wat lytser: 46-54.

Brussel sette yn de twadde helte oan, mar Aris bleaun hieltyd in gatsje hâlden. Oan de ein fan it tredde kwart wie it 64-78. De Belgen fochten harren op karakter werom yn de wedstriid. Mei noch in heale minút op de klok wie it 88-91. Brussel skoarde de 90-91 en yn de lêste sekonden krigen se noch ien kâns, mar gelokkich foar Aris foel dy bal net binnen.

Topskoarer

Nigel Pruitt wie topskoarer by Aris mei 22 punten. Quin Cooper wie goed foar 19 punten en George Brock makke der 18.