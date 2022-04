Bestjoersfoarsitter SvPO stapt op nei oprop skoallieders

Op koarte termyn sil der mear dúdlik wurde oer de opfolging fan Van Denderen. Underwiisminister Dennis Wiersma hat al befêstige dat der fluch in ynterim-bestjoerder oansteld wurde sil. De SvPO-skoallen bliuwe gewoan iepen.

Publyk jild ûnrjochtmjittich bestege

Wiersma sei ferline wike al dat Van Denderen opstappe moast. Oars soe it Ryk gjin jild mear oermeitsje nei de skoalstichting.

Oanlieding is in ûndersyk fan de ûnderwiisynspeksje. Dêrút die bliken dat foar goed 22 miljoen euro oan publyk jild ûnrjochtmjittich bestege is. Likernôch 16 miljoen euro dêrfan is by private stichtingen bedarre dêr't de skoalbestjoerder sizzenskip yn hat.