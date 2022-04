Alvestêdewinner Van Benthem eare mei keunstwurk fan âlde redens

Keunstner Albert Weijs hat it keunstwurk makke fan âlde izers fan Fryske noaren. It byld moat ynwenners en toeristen weromtinke litte oan de âld-reedrider.

It byld hat de namme 'De Schaatser' krigen. "Als ze het hier in het dorp over mij hadden, en volgens mij gebeurde dat nogal eens, dan hadden het ze het nooit over Evert van Benthem, maar altijd over 'de schaatser'", seit Van Benthem tsjin de NOS.

Van Benthem wûn de tocht yn 1985 en 1986. Sûnt dy tiid is de alvestêdetocht noch mar ien kear ferriden.