Tobiasen wol tsjin AZ eksperimintearje mei Arjen van der Heide

Tobiasen liet syn ploech foar it earst mei in fiifmansferdigening spylje yn de útwedstriid tsjin RKC Waalwijk (12 maart). Yn dizze formaasje waard dêrnei net mear ferlern en hat de ploech him knap út de degradaasjesône fuotballe. It leafst hâldt Tobiasen sa lang as mooglik fêst oan dizze toverformule.

Tobiasen: "Het heeft zeker goed uitgepakt en dat heeft ook gezorgd voor veel vertrouwen binnen de spelersgroep. Dus ja, ik wil wel zo lang mogelijk vasthouden aan dit systeem, maar er moeten geen blessures meer bijkomen, want dan word je alsnog gedwongen om met vier verdedigers te gaan spelen."