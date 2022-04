Shorttrackers by Akkrumer Keningsspelen: “Kinderen aanmoedigen"

Foar learlingen fan OBS Akkrum en de Ds. Hasperskoalle begûn de dei mei in warming-up fan shorttrackers Daan Breeuwsma en Rianne de Vries.

Op in grut podium foar de skoallen trapen de twa reedriders de dei ôf, mei eleminten út it reedriden yn harren warming-up. Direkteur Henk Hooijveld fan OBS Akkrum is út de skroeven mei it moaie waar: "Geweldig, al die blije kinderen die er zijn. Een grote luxe dat je met dit weer zo buiten kunt zijn."

Sport oanmoedigje

Nei't de bern de bern warming-up en in moarnsbrochje efter de rêch hawwe, is it tiid foar sport. De skoalle wurket gear mei ferieningen út de omkriten, lykas as kuorbalferiening Mid-Fryslân.