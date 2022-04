Bangura op krukken by Cambuur: net tsjin PSV en seizoen mooglik foarby

Dêrby kin Cambuur hoop helje út de wedstriden dy't it earder dit seizoen spile tsjin Ajax en Feyenoord. Beide giene mei 3-2 ferlern, mar de topklups hiene it beslist net maklik. Haar: "Die wijze zullen we moeten hanteren om ook PSV te lijf te gaan. Ervanuit gaande dat de score nu een keer de goede kant op valt."

Alde bekenden

Foar de trainer betsjut it in lytse reüny. Hy wurke tusken 2017 en 2019 as coach by Jong PSV en hie ûnder oaren Jordan Teze, Mauro Júnior en Cody Gakpo yn syn team. Dat binne no de sterkhâlders fan it earste by PSV. "Het is vooral leuk om ze weer te zien en ze weer even te spreken."