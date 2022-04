PvdA Fryslân wiis mei kar foar Attje Kuiken: "Fries gezicht in Den Haag"

Hoewol't Kuiken der net op keazen is, tinkt Janssen wol dat sy it Noarden mear foar it fuotljocht bringe kin. "Het is altijd goed dat je iemand hebt die connecties met Fryslân heeft. Al is het meer zodat onze fractie een gemakkelijke ingang heeft in Den Haag."

Dat is der yn feite ek al mei Twadde Keamerlid Habtamu de Hoop. "Dus het Friese gezicht in de PvdA-fractie in de Tweede Kamer is best wel groot."

"Meer aandacht voor de regio nodig"

Wol fynt Janssen yn 't generaal noch dat de Twadde Keamerfraksje mear omtinken hawwe moat foar de regio. "Zeker in vergelijking met de aandacht die er is voor de problematiek in de Randstad."