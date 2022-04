Oprop SvPO-skoallieders oan bestjoerder: stap op, yn belang fan de skoallen

Underwiisminister Dennis Wiersma sei ferline wike ek dat Van Denderen opstappe moat. Oars makket it Ryk gjin jild mear oer nei de skoalstichting.

Oanlieding is in ûndersyk fan de ûnderwiisynspeksje. Dêrút die bliken dat foar goed 22 miljoen euro oan publyk jild ûnrjochtmjittich bestege is. Likernôch 16 miljoen euro dêrfan is by private stichtingen bedarre dêr't de skoalbestjoerder sizzenskip yn hat.

Oerdrage oan opfolger

Van Denderen soe in 'demisjonêre rol' oannimme moatte oant er it bestjoer oerdroegen hat oan in opfolger, wat de skoallieders oanbelanget. De lieder fan it Tjalling Koopmans College, dat is de SvPO-skoalle yn Hurdegaryp, is Lars Engelse.

"We menen dat deze wisseling de enige mogelijkheid is om de rust op de scholen te waarborgen, de wervingskansen ten positieve te keren en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren", skriuwe de skoallieders yn in brief.