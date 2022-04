Papiamentu krijt deselde status as Frysk: gebieten sykje gearwurking

Nederlân is fan doel om it Papiamentu deselde status te jaan as it Frysk. De erkenning op it heechste nivo is bedoeld foar talen dy't ek brûkt wurde yn de media, it ûnderwiis, it iepenbier bestjoer en de rjochtbank.

No't dy erkenning fan it Papiamentu tichtby is, wol de Fundashon Akademia Papiamentu graach gearwurkje mei Fryslân. De Akademia Papiamentu soe bygelyks graach trijetalige skoallen op it eilân hawwe wolle of in lytse Karibyske Afûk foar kursussen en taalpromoasje.

Amtners en soarchmeiwurkers leare de taal

Mar neffens presidinte Elsmarie Beukenboom fan de Akademia kin Fryslân ek it nedige fan Bonêre leare. Sa hat it eilânbestjoer yn 2020 yn in bestjoersôfspraak mei Nederlân ôfpraat dat alle amtners en soarchmeiwurkers op it eilân ferplichte binne om Papiamentu te learen as se op it eilân wurkje wolle.

Beukenboom sjocht der dan ek fan op dat yn Fryslân noch gjin fergelykbere ferplichting bestiet.