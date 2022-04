Undercover as wurkman, memoires oer resjerzjewurk fan hûndert jier lyn

Monique wie ûnder de yndruk fan wat sy lies: "Ik kon ik niet meer stoppen met lezen, zo boeiend was het. Het is net of je erbij bent."

Se fûn it sa moai dat der in boek fan komme moast. Dêr soe sy sels foar soargje. "Ik dacht eerst: gewoon voor de familie of zo. Maar toen zei iemand: ik denk dat dit echt een belangrijke vondst is. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en Peter R. de Vries benaderd."

Bydrage fan Peter R. de Vries

Misdiedferslachjouwer Peter R. de Vries hat flak foar syn dea in proeflêzing dien fan it boek. Hy betocht ek de titel en skreau in wiidweidich foaropwurd.