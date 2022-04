Fries yn Lviv wie krekt foar raketynslach fuort: "Miskien wol in beskermingeltsje"

Op it lân en yn de doarpen sil der net safolle barre. "Mar yn de stêd rinne je in grutter risiko, want dêr stjoere se krúsraketten nei ta. As dy leech oerkomme, dan hearre je in skel en swier lûd. Dat bliuwt je wol by."

De minsken binne lang net feilich yn it lân en dat wurdt op guon tiden hiel dúdlik. "Gewoanwei gean ik faak tusken 6.30 en 7.00 oere op 'en paad. Moandei wie ik om 6.00 oere al fuort. En ferdoarje: om 6.45 falt der in raket yn de stêd. Dan tinke je wol dat je miskien in beskermingeltsje hawwe, dy't seit datst fuort wêze moatst."

Stress en spanningen

Nammensma fernimt stadichoan wol mear de gefolgen fan de oarloch. "It smyt stress op, foar dysels en foar thús. It is sa't it is op dit stuit. Mar je fernimme der wol spanningen fan. Sa no en dan haw ik wat hertkrampen en wat druk op de boarst, al soe eltsenien yn dizze situaasje dat wol hawwe. En je hawwe in koarter lontsje."