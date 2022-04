Vidar-advokaat: "Rechtbank moet zich uitspreken over burgerinfiltrant"

Janssen leit de bal no by de rjochtbank Ljouwert. Dy moatte dizze ynset toetse. Net allinnich foar de rjochtmjittichheid no, mar ek foar de takomst. "Het is de eerste keer dat het middel weer is toegepast. Het is dan ook duidelijk een proefproces", sa seit Janssen.

"Als de rechtbank nu constateert dat het niet goed is gegaan, maar daar geen consequenties aanhangt, dan maak ik mij zorgen dat het bij grotere zaken weer uit het spoor loopt. Daarom moet de rechtbank nu zeggen: dit was de eerste keer, we gaan het strikt toepassen en constateren dat het niet voldoet."

Al it bewiis hinget oan de ynfiltrant

Foar syn kliïnt soe dat frijspraak betsjutte. Al it bewiis dat sammele is, hinget oan de ferklearing fan de kriminele boargerynfiltrant.

Boppedat, sa seit Janssen, is al it oare bewiis tsjin de 48-jierrige Ljouwerter hiel tin. Op 12 maaie mei it Iepenbier Ministearje reagearje op it pleit fan Janssen. Yn juny wurdt de útspraak ferwachte.