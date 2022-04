Nôtsûger opkalfatere: "Hoe langer je hem kent, hoe bijzonderder hij wordt"

Tongersdei waard it skip wer yn it wetter lein, mar hy bliuwt foar de lêste saken noch twa wiken by de werf lizzen.

Fan bûten nei binnen

Dêrnei giet er mei in sleepboat wer nei Rotterdam, mar dan is de sûger noch net klear, fertelt Nab. "De buitenkant is opgeknapt, maar nu moeten we binnen nog verder. Nu gaan we naar de techniek: de stoomleidingen, de afsluiters, de stoommachine zelf."