Harnzer sjonger Boaz komt mei debútalbum: "Ik wilde altijd entertainen"

Boaz gie faak mei in nij idee foar in ferske nei Maurice. Dat wurken sy mei-inoar út en sa ûntstie der stadichoan in album.

De opnamen yn de studio wiene binnen in wike klear. Foar Boaz wie dit de earste kear dat er wat opnaam yn in studio. It wie in wike fol emoasjes "Het is een hele ervaring, je zit een week lang in een hok met een groep mensen en je komt er uit als vrienden."