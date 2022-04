Fêste wetterskipssitten foar boeren, bedriuwen en natuer fuort? "Niet van deze tijd"

Belangegroepen út de lânbou, it bedriuwslibben en natuerorganisaasjes krije no noch automatysk in tal sitten. By Wetterskip Fryslân is dy ferdieling respektyflik 3, 2 en 2 sitten.

D66 en GrienLinks fine dat net mear fan dizze tiid en boppedat net demokratysk genôch. De twa partijen stelle foar om de Wetterskipswet en de Kieswet oan te passen.

De belangegroepen sels binne it net iens mei de foarnommen wiziging. "Geborgde zetels zorgen voor een afgewogen belangenafweging in de waterschappen", fynt lânbou-organisaasje LTO bygelyks. "De agrariërs in de waterschapsbesturen worden gewaardeerd om hun nuchterheid en gebiedskennis."

Taken wurde algemiener

Mar wat Keamerlid Tjeerd de Groot fan Wâldsein oanbelanget is dy gedachte achterhelle. Neffens him feroaret de funksje fan de wetterskippen. "Ze hebben tegenwoordig een veel meer algemene taak. Eerder werd er veel meer vanuit het boerenbelang gezorgd dat we de landbouw productief konden houden, maar de afweging moet nu veel breder."