Friezen kampioen yn wurk finen yn eigen provinsje

Dat docht bliken út ûndersyk fan CVster.nl op basis fan sifers fan it Centraal Bureau voor de Statistiek.

Friezen moatte faak wol in behoarlike ôfstân ôflizze nei it wurk: yn trochsneed 24,7 kilometer, al is it wen-wurkferkear yn Fryslân de ôfrûne fiif jier wol 6,4 persint minder wurden.

Fier reizgje op Skylge en yn Eaststellingwerf

De trochsneed Fries moat 12,3 prosint fierder reizgje as it lanlik trochsneed. Benammen minsken op Skylge (43,1 kilometer) en Eaststellingwerf (34,1) moatte fier reizgje.

Ynwenners fan Ljouwert, Dantumadiel en Smellingerlân wenje just faak tichterby it wurk.

Wurk yn de buert

Ut it ûndersyk docht bliken dat Flylanners en Amelanners yn de ôfrûne fiif jier hieltyd faker wurk yn de buert fûn ha. Op beide eilannen naam de reisôfstân ôf mei sawat 20 persint.