Vrouwen van Nu Ljouwert 100 jier, mar hoe lang noch?

Tsien jier ferlyn hie de feriening 500 leden en no 120. Dat is net folle foar in stêd as Ljouwert. De plakken dêromhinne hawwe yn ferhâlding folle mear leden. Van der Meulen sjocht it der noch wol fan kommen dat der in fúzje mei de ôfdieling Goutum komt, as Goutum dat wol fansels.

FryslânDOK makke yn 2019 in dokumintêre oer hûndert jier feminisme op it Fryske plattelân: