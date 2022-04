Stichting doarpshûs Feanwâlden baalt fan rjochtsaken: "Je wurde der drôvich fan"

Mar it duorret yntusken al hast tweintich jier. "Alle kearen as der in útslach komt, dan ha je wer even hoop. No ek. Mar it is noch net ta in definitive oplossing kaam. Dus je wurde dêr ek wol wat drôvich fan."

Dijkstra fynt it ferfelend dat it safier kaam is, mei rjochtsaken en al. "Wy binne goedwillige boargers mei in soad frijwilligers en aksjegroepen. As je dan yn sa'n trajekt by de Ried fan Steat telâne komme fia in heger berop dat ynsteld is troch je eigen gemeente, dat fyn ik eins ek wol hiel fertrietlik."

Serieus nimme

Hy doart net te sizzen oft de útspraak fan de Ried fan Steat betsjutte sil dat de kâns op in nij doarpshûs grutter wurdt. "Ik wit net watfoar kant dit op falle sil. Wy binne ree om yn petear te gean, mar de gemeente moat ús ek serieus nimme."

Want dy yndruk hat Dijkstra no net. "It soe moai wêze as sy ek ris mei ús as stichting yn petear gean en it soe geweldich wêze as dit doarp in sprong foarút meitsje koe. It it bittere needsaak dat hjir in doarpshûs komt."