De toan fan Jan Koops: "Helden van de zorg"

En laeter wodden ze opreupen om, ok al hadden ze zels corona, tóch op et wark te kommen, aanders zollen d'r ofdielings sleuten wodden moeten. Een protte politici stonnen doe in de hanen te klappen veur die zonuumde 'helden van de zorg'. Zi'j gavven ommers et goeie veurbield, gavven heur vri'je daegen d'r an en loodsten oons deur een muuilike tied henne. En in de poletiek wodde opreupen om et zorgpasseniel beter te betaelen.

En now twie jaor laeter, twie jaor nao die eerste benauwde coronatied, bin d'r gien passeconfereenties over corona meer. De QR-code huuft niet meer bruukt te wodden en de festivals, daor meensken boven op mekeer zitten, trekken alweer flink wat volk. We zitten dommiet haost in et oolde normaal, krek of het d'r nooit een vervelend virus west;

behalven dan dat vule meensken een naoste of bekende deur corona verleuren hebben.

Ja, elke dag bin d'r nog wel meensken die corona kriegen, mar zo arg as et west het, mit ok die slimme gevolgen, nee, daor heuren we niet meer over. En oonze helden van de zorg? Zi'j bin weer de gewone verpleegkundige, de zorgassistent of de assistent op de operaosiekaemer.

Mar niet allemaole. Omdebi'j de 4500 warkers in de zorg zitten thuus mit long-covid, de langdurige gevolgen die zi'j ondervienen van heur coronabesmetting.

Krapan duzend van heur zitten al haost twie jaor ziek thuus. Zi'j hebben, nao et eerste jaor ziek wezen, al dattig precent loon inleveren moeten; en now ok et twiede jaor krapan veurbi'j is driegen de ziekehuzen en verpleeghuzen heur daon te geven en moe'n ze doukies de haand opholen veur bi'jstaand.

De Twiede Kaemer wil dat d'r een subsidiepot komt om die twie jaor deurbetaeling veur die zieken mit nog es een half jaor te verlengen. Mar ok dat is mar gerommel in de marge en deurschoeven van et prebleem.

Die klappende hanen van de politici van doe, dat lieken now wel Judashanen west te hebben.

As politici de woorden van doe ('jim bin de helden van de zorg') serieus miend hebben, dan zetten ze now ok deur. D'r is mit miljarden smeten de oflopen twie jaor. En daor zitten ok miljoenen bi'j niet niet goed besteded binnen. Om te beginnen de miljoenen veur Sywert van Lienden en zien twie vrunden. Dan moej' now niet in ien keer zunig wodden en op et geld zitten gaon.

De 'helden van de zorg' die deur heur wark corona kregen hebben, moe'n gewoon deurbetaeld wodden tot ze weer beter binnen of aander wark doen kunnen.

De vergelieking mit de Molukse KNIL-militairen komt bi'j mi'j naor boven. Ok die hadden Nederlaand hulpen - in Nederlaans Indië - mar wodden onvri'jwillig naor Nederlaand haeld, kregen heur soldi'j niet hielemaole uutbetaeld, kregen gien pensioen en konnen niet, nao de beloofde maksimaol zes maonden, weeromme naor huus. Ok die KNIL-militairen weren alliend mar helden zolange et de poletiek uutkwam.

Treinkapings, et bezetten van een schoele, een perveensiehuus en et Indonesich consulaat weren et gevolg. Now daenk ik niet dat et zorgpasseniel ok dat soorte van akties uuthaelen zal, mar ik bin al bange, as d'r gien goeie regeling komt veur oonze helden van de zorg, dat openi'j 4500 meensken heur vertrouwen in de poletiek kwiet raeken en dat ok zi'j een volgende keer misschien wel stemmen op extreme perti´jen die de demekraosie van binnenuut opvreten.

Zo wodt et ommers vaeke benuumd: dat die extreem rechtse perti'jen een geveer binnen veur de demekraosie. En daor bin ik et mit iens. Mar dat beeld moet neffens mi'j al wat bi'jsteld wodden: de coalitieperti'jen moe'n in de spiegel kieken en es goed op een riegien zetten waoromme et vertrouwen in de 'gewone' poletiek hieltied vaeker te zuke is.

Et geveer veur de demekraosie komt neffens mi'j hieltied meer uut et beleid van de regering en de sloppe kni'jen van de politici uut de Twiede Kamerfracties van die perti'jen.

De helden van de zorg zi'j verdienen betere politici."