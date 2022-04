PvdA Fryslân stelt fragen oer Dútske plannen foar gaswinning yn Noardsee

Dútslân kundige woansdei oan dat it lân no dochs gas út de Noardsee helje wol. It gebiet mei gas leit sa'n 20 kilometer benoarden Skiermûntseach.

Lang wie Dútslân tsjin de gaswinning, mar fanwege de driigjende gaskrapte is it lân no dochs om gien. Earder al liet it Nederlânske regear witte gjin beswier te hawwen tsjin de gaswinning dêr.

De Nederlânske en de Dútske Waadeilannen binne op de komst fan nije gasboarrings tsjin. It soe miljeuskea opsmite en boppedat net mear fan dizze tiid wêze.