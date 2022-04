Flaamsk teäterselskip giet mei foarstellingen de loft yn, heech boppe Ljouwert

Artysten spylje, dûnsje en sjonge, ûnder oare hingjend oan grutte kranen op in meter as fjirtich rûnom stedspark de Prinsetún. Fierder is der noch in kuiertocht mei in parade fan rinnende, fytsende en fleanende ferrassingen.

Artistyk lieder Lotte Seuntjens hopet dat de foarstellingen in ferbining tusken publyk, keunstners en de poëtyske wrâld fan Tolworld wurde.

"Wij hopen altijd dat mensen geraakt zijn. Dat ze de wereld van Tol als een poëtische wereld ervaren. Dat ze de emotie voelen. Dat kan blijheid, eenzaamheid en van vrolijk tot verdrietig zijn."

Fries om utens werom yn heitelân

By Tol sitte trije Friezen om utens. Ien fan harren is Steefka Zijlstra. Sy is dûnseres. "Ik bin yn Fryslân opgroeid. Op myn achttjinde bin ik nei België ta ferhuze en sa bin ik by Tol terjochte kaam."

No is se werom yn har heitelân. "It is de earste kear yn myn profesjonele karriêre dat ik yn Fryslân optrede kin. Myn famylje kin einlik ris komme. Hiel bysûnder."