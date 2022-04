Hierprizen frije sektor goed 10 prosint omheech yn Fryslân

Dat meldt wenningplatfoarm Pararius. In jier lyn wie de priis yn Fryslân noch 10,14 euro de kante meter.

Fryslân is no net mear de goedkeapste provinsje kwa hierprizen. Dat is Drinte: dêr kostet ien kante meter 10,96 euro, goed ien prosint mear as in jier lyn.

Lanlik binne de hierprizen mei 6,7 prosint omheech gien. Yn alle provinsjes gong de priis omheech, útsein Grinslân: dêr bleau de gemiddelde priis lyk.

'Net genôch hierhûzen yn frije sektor'

Neffens Pararius-direkteur Jasper de Groot binne der net genôch frijesektorhûzen yn Nederlân. "Deze sector blijft veel te klein. Ruim 33 procent van de Nederlandse woningvoorraad bestaat uit sociale huurwoningen tegenover slechts 7 procent vrije sector."

Hy fynt de oanpak fan de oerheid ek net goed, dy soe te bot ynsette op sosjale hierwenningen. Boppedat is it no dreech om nije hûzen te bouwen, omdat de prizen fan materiaal en enerzjy ek bot omheech geane.

Meubilearre hierhûzen it djoerst

By de lanlike sifers ferdielt Pararius de merk yn trije kategoryen: meubilearre hierhûzen, stoffearre en keal. Yn dy earste kategory wienen de prizen logyskerwiis it heechst: 19,82 euro foar in kante meter. Dat is 6,1 prosint djoerder as ferline jier.

Stoffearre hûzen gongen it meast omheech yn priis: fan 15,30 euro in jier lyn oant 16,69 no: 6,1 prosint djoerder. Keale wenningen waarden lanlik 5,4 prosint djoerder en kosten begjin dit jier 14,31 euro de kante meter.