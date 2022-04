Beammetillers socht foar it kuierjend bosk fan Arcadia

Der komme hieltyd mear griene bledsjes tefoarskyn by de hûnderten beammen fan it projekt Bosk. Dat is ûnderdiel fan kultuermanifestaasje Arcadia, dat begjin maaie úteinset.

De beammen steane no noch ferstoppe op in terrein oan de Snekertrekweg yn Ljouwert, mar oer in pear wike wurde se ferpleatst nei it stasjon foar de start.

Hûndert dagen

Fan 7 maaie ôf sil bosk hûndert dagen lang troch Ljouwert kuierje en dêr binne in soad minsken foar nedich. Sa'n twa tûzen minsken hawwe harren al oanmeld as beamme-tiller, mar de organisaasje kin noch wol mear hannen brûke.

Pompweinen

"We wandelen in totaal 55 dagen en per boom zijn er tussen de drie en vijf mensen nodig", fertelt artistyk lieder fan Bosk, Bruno Doedens.