CDA wol fan Skiphol leare en fynt fergassen fan guozzen in opsje

In grut part fan de partijen yn Provinsjale Steaten fynt dat de guozzen mear oanpakt wurde moatte. "Neat dwaan is gjin opsje", seit CDA-Steatelid Attje Meekma. "Dat ha je ek sjoen yn de jierren dat der wat wifeljend mei it belied omgien is. Doe rûn it al ferskriklik út de hân."

It tal guozzen rint net werom. "It probleem is grut. As je rûnride sjogge je wol hoefolle guozzen oft der binne. De skea stabilisearret wol, mar dat kin ek te krijen ha mei dat minsken it net altyd oanfreegje. Dat is faak wol yngewikkeld."

Fergasse

Ien fan de maatregels dy't it CDA nimme wol, is it fergassen fan guozzen. "Minsken stappe hjoed-de-dei maklik yn it fleantúch. Dêrfoar wurde ek guozzen fergast, dat bart op Skiphol geregeld. It jout de mooglikheid om feilich te fleanen. Dat wurdt akseptearre. Dat fergassen kinne je ek yn Fryslân tapasse."