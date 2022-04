Skyldpodde-opfang klear mei minsken dy't byfuorje: "Ien pit kin deadlik wêze"

Op it stek hinget in buordsje dat de skyldpodden net fuorre wurde meie, mar dochs wurde der gauris apels yn de fiver smiten. De bisten krije spesjaal iten yn de opfang.

De pitten yn de apels binne dêrnjonken sels giftich foar de skyldpodden. "Ien pit kin al deadlik wêze", seit Gerard van Wijk fan de skyldpodde-opfang.

Untwittendheid

Neffens Van Wijk hawwe de minsken dy'tt fuorje gjin kwea yn it sin. "It is ûnwittendheid", seit Van Wijk. "It is eat wat yn de minsk sit. In skyldpod leit fierder wêr't er leit. Miskien hoopje se dan dat er yn aksje komt as se fuorje. Mar meast bart dat net."

As it gedrach fan de minsken net feroaret tinkt de opfang deroer nei om de boel ôf te sluten, om de bisten te beskermjen. "Dat soe echt jammer wêze, want der binne dochs in hiel soad minsken dy't genietsje fan dat se even de skyldpodden sjen kinne yn de fiver", seit Van Wijk.