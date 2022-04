Problemen mei fearboat nei It Amelân duorje langer as earst tocht

De skea oan it skip is slimmer as earst tocht waard, seit direkteur Ger van Langen fan Wagenborg. Njonken de Oerd wurdt no it motorskip Monnik ynset. Foar it ferfieren fan gewoane passazjiers is der gjin probleem, mar de Monnik kin mar 34 auto's per kear meinimme, wylst de Sier oars 65 hâlde kin.

Omboeke

In oantal minsken dat al in reis mei de auto boekt hat, moat no troch rederij Wagenborg belle wurde om de reis te fersetten. Dat kin wêze nei in oare tiid op de dei, mar yn guon gefallen slagget dat net en moatte minsken bygelyks in dei earder as bedoeld it eilân ferlitte.

Dat soarget foar teloarstelde reaksjes by guon minsken. "Wij hebben alle begrip voor de emotie die optreedt, maar we hopen ook een beetje voor begrip op de overmachtssituatie waarin we zijn gekomen", seit Van Langen.

Boat hiere

It wie foar Wagenborg fanwegen de maaiefakânsje gjin opsje om bygelyks in boat fan Rederij Doeksen te hieren. "En daarnaast is het materieel van Doeksen niet geschikt om op de oostelijke Waddenzee te varen vanwege de diepgang", seit Van Langen.

It is de bedoeling dat De Sier fan 16 maaie ôf wer yn tsjinst is.