Friezinne ropt memmen op om brief te stjoeren oan Poetin: "Oars bart der neat"

Janny makket har ôfgryslik drok oer de oarloch yn Oekraïne. Se woe wat dwaan en wist net sa gau wat. Doe kamen de Dwaze Moeders fan Argentinië har yn it sin. Dêr hat se grut respekt foar.

Oprop oan alle memmen

Dat brocht har op it idee dat memmen út de hiele wrâld in brief skriuwe kinne oan Vladimir Poetin om op te hâlden mei de oarloch en besetting fan Oekraïne, want "as in bern dingen docht dy't net troch de beugel kinne, dan korrigearret in mem it bern."

Janny socht help by Amnesty International, ôfdieling Ljouwert. Dy wiene fuort enûsjast. Yn gearwurking is in brief opsteld dy't nei it Kremlin stjoerd wurde kin.