Isolearsel yn finzenis krijt radio, tv en spultsjes: "Dragelijker in je eentje"

Gerda Veldman is haad fan de soarch yn de PI Ljouwert. Sy is wiis mei de feroarings yn de isolearsel. "Voorheen was iemand helemaal alleen met zijn gedachten, opgesloten in zichzelf. Alles werd heel groot in zijn hoofd en dat is niet goed. Voor mensen met een psychose werd het alleen maar erger."

No jouwe tv en radio ôflieding sadat de detinearde net mear apatysk foar him út hoecht te sjen. "Dat geeft hem autonomie. Ze kunnen zelf iets bepalen en dat geeft ze controle over hun eigen bestaan in de cel", seit Veldman.