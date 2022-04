Learlingen fan de Campus Middelsee yn Sint Anne binne woandei en tongersdei dwaande mei de robots dy 't brûkt wurde yn de soarch.

It is ûnderdiel fan it Leerwerkplein, in inisjatyf fan de skoalle. Bedriuwen út de omjouwing komme dêr del om bern sjen te litten wat harren wurk ynhâldt.