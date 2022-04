Ien Fryske feehâlder derby yn oanpaste top 100 fan ammoniakútstjitters

Nij op ammoniaklist is in feehâlder yn Achtkarspelen. Hy stiet op plak 97.

Boer yn Eaststellingwerf

Der stie ek in feehâlder yn Eaststellingwerf op de âlde ammoniaklist, te witten op plak 68. Ut de nije list docht bliken dat dy mear útstjit as earder tocht. De Stellingwerver feehâlder is omheechgien nei plak 54.

Om privacyredenen is net dúdlik makke om hokker feehâlders oft it krekt giet.

Sonac en REC

Yn de top 100 fan stikstofútstjitters stean twa Fryske bedriuwen: it 'stjonkfabryk' Sonac yn Sumar op plak 70 en de ôffaloven REC op plak 73. Der binne gjin ferskowingen: yn de oanpaste top 100 stean se op itselde plak.

Tata Steel en Schiphol

De lanlik grutste útstjitters fan stikstof binne bekende bedriuwen lykas de heechovens fan Tata Steel, fleanfjild Schiphol en de gemyske yndustry fan Chemelot yn Limboarch.

Lykwols, it is net fuortendaliks sa dat de bedriuwen dy't it measte útstjitte, ek automatysk ferantwurdlik binne foar de measte stikstofdelslach

Oanpak

Mei de publikaasje fan de top 100 fan grutste útstjitters fan ammoniak en stikstof wol it Ryk ynsichtlik meitsje wêr't de grutste fersmoargers sitte. Letter moat dat helpe om goed yn kaart te bringen wêr't it wol goed giet, wêr net, en wat in goede oanpak wêze soe.

Yn de eardere list sieten flaters. Dêrom hat de minister in nijenien opsteld.