Oardel miljoen euro foar mear bioferskaat op Skylger Boschplaat

It jild is bedoeld foar de earste faze fan de saneamde 'Boschplaat 2020'-plannen fan de provinsje, Steatsboskbehear, Rykswetterteat en de gemeente Skylge.

Dynamyk werombringe

It jild is ûnderdiel fan de pot Specifieke Uitkeringsgelden dy't it Ryk beskikber stelt oan provinsjes om de kwaliteit fan besteande natuer te ferbetterjen.

Mei it jild wurde de earste maatregels naam om dynamyk werom te bringen op de kwelders en yn de dunen op de Boschplaat. Dit soe goed wêze foar it bioferskaat en moat it gebiet helpe om mei te groeien mei de stigende seespegel.

Iepen karakter

De útfiering fan it projekt set útein mei it oanpassen fan de beweide dielen op de kwelder. Dit soarget foar it behâld fan it iepen karakter fan it gebiet. Dat wurk wurdt nei ferwachting ein 2022 of begjin 2023 útfierd.

Stowende dunen

Dêrneist komme der plannen foar it werombringen fan stowende dunen en oerstreamingsflakten.

Wyn en wetter sette by oerstreaming en ferstowen in soad sân ôf op de Boschplaat. Dit is goed foar it bioferskaat en it gebiet groeit sa mei de seespegel mei.