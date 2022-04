Klean mei in ferhaal socht foar fotoútstalling Museum Dokkum

Hoe earm oft minsken eartiids ek wienen, se giene wol effisjinter en kreativer mei harren klean om.

As foarbyld neamt Myrthe Westra fan it museum in doopjurk makke fan in troujurk. Klean wurdt tsjintwurdich rap produsearre en ek wer weismiten. We moatte in stapke weromdwaan en sjen hoe't minsken it foarhinne diene, neffens Westra. "Het is goedkoop om een paar sokken te kopen. Vroeger moest er gestopt worden. Dat we nu zoveel weggooien, is zonde."

Nijmakke âld

Alles is wolkom yn it museum, as it mar makke is fan âlde klean. Minsken wiene foarhinne út need folle suniger mei de klean. Guon bernejurkjes hiene brede seamen en grutte naden. Dy koene se útlizze, sadat in bern yn de groei lang mei itselde jurkje ta koe. Mar ek berneklean makke út klean fan folwoeksenen en tekstylstikken dy't noch net sa lang ferlyn makke binne, binne wolkom, lykas in kessen fan lapkes fan âlde klean.