Dútsers wolle no dochs nei gas boarje benoarden Waadeilannen

Lange tiid wie Dútslân tsjin de winning yn de Noardsee by de Waadeilannen. Fanwege de driigjende gaskrapte is it lân no dochs om gien. It gasfjild leit goed 20 kilometer boppe de Waadeilannen. It leit ûnder it Nederlânske en it Dútske diel fan de seeboaiem.

It Nederlânske regear liet earder al witte gjin beswier te hawwen tsjin de gaswinning dêr. No't de Dútsers fan miening feroare binne, kin de winning begjinne.

Fiif prosint fan jierlikse gasferbrûk

It gaswinbedriuw ONE-Dyas hopet foar ein 2024 it earste gas oppompe te kinnen. Direkteur De Ruyter van Steveninck fan it bedriuw skat yn dat it gasfjild sawat fiif prosint fan it jierlikse gasferbrûk fan hiel Nederlân beslacht.