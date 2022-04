Dantumadiel moat opnij beslút nimme oer subsydzje doarpshûs Feanwâlden

Yn 2017 hie de gemeenteried in subsydzje fan 1.073.000 euro tasein foar de bou fan in doarpshûs mei jeugdromte. Dat waard in pear jier letter wer ynlutsen, fanwegen de minne finansjele situaasje. Neffens de gemeente gong it om 'finansjele oermacht'.

De rjochtbank Noard-Nederlân gong yn 2021 net akkoart mei dy útlis en joech de stichting Doarpshûs MynSkip gelyk. Dy hie al rekkene op it jild.

It kolleezje fan boargemaster en wethâlders stapte dêrnei nei de Ried fan Steat, om fan de kwestje ôf te kommen.

Opnij beslute

Mar oare projekten kinne wol trochgean, en boppedat wurdt de bou fan in sporthal yn kombinaasje mei in skoalle en doarpshûs wol ûndersocht. Dêrom moat de gemeenteried binnen tolve wiken op 'e nij in beslút nimme oer de subsydzje, mei in bettere motivaasje fan in mooglike ôfwizing.

De aktuele finansjele situaasje fan de gemeente moat dêrby mei klam belutsen wurde.

It doarp Feanwâlden besiket al sûnt 2003 om in nij doarpshûs te krijen.