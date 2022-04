Brok by ôfskied Pool: "Twa kear neitinke foardat je wat op Twitter sette"

Brok joech oan dat Steateleden én bestjoerders har dêrfan yn tsjinst stelle moatte, hielendal yn de hjoeddeiske tiid fan 'fake news'. "Wy hawwe in foarbyldfunksje." Steateleden dogge der neffens Brok goed oan om "twa kear nei te tinken" foardat se wat op Twitter pleatse.

Ut protest de seal út

Trije Steateleden hawwe it ôfskied net meimakke, se binne út protest de seal útrûn.

Pool wie mei tsien jier ien fan de langstsittende Steateleden. Hy hat him ynset foar ûnder oare de Lelyline. Brok typearre him as in "markant Steatelid dy't sei wêr't it op stiet". Mar hy sei ek dat it "talint fan it aktearen bûten de komfortsône" him no opbrutsen hat.

Troch de syddoar

Troch de syddoar ferliet Durk Pool foar it lêst de Steateseal. De media woe er net te wurd stean. Yn in besletten rûnte koene Steateleden dy't dat woene noch mei him fûstkje, mar lang net eltsenien makke dêr gebrûk fan.

Sipke Hoekstra (67) fan De Rottefalle is oanslutend ynstallearre as nij steatelid foar de VVD. Hoekstra hat tweintich jier politike ûnderfining as riedslid en wethâlder yn de ried fan Smellingerlân.