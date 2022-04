Campingeigeners bliid mei toeristen yn peaskefakânsje

Dútsers hawwe noch peaskefakânsje oant en mei it wykein. Nederlanners wienen foaral yn it peaskewykein oan it kampearjen.

De besetting wie wer op it nivo fan foar corona, seit Anouk Bruinewoud fan fakânsjepark De Potten by Snits. "Tijdens corona was het in het hoogseizoen wel druk. Maar met Pasen waren er nog te veel maatregelen, zodat helaas niet alles mogelijk was."

Nije wike begjint de earste maaiefakânsje. Dan komme der wer in soad Nederlanners. Bruinewoud is bliid mei hoe't it giet. "Jazeker zijn wij tevreden. Want voor komend jaar ziet het er ook gunstig uit qua boekingen."