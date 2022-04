Kuiertocht en loftdropping 7 maaie skrast, organisaasje lilk op gemeente Ljouwert

Bouma hat fan de gemeente te hearren krigen dat er in dei te let wie mei de fergunningsoanfraach. De gemeente soe dêrom net genôch tiid ha om dy oanfraach te beoardieljen.

De ôfrûne jierren koe de tocht ek al net trochgean, doe fanwegen de coronakrisis. No like it ljocht op grien te stean, mar komplikaasjes mei de fergunning sette in streek troch de plannen.

Bouma seit dat de gemeente boppedat muoite hat om in fergunning ôf te jaan fanwegen de oarloch yn Oekraïne.

Hast fjouwertûzen minsken hienen har yntusken oanmeld foar de kuiertocht.

Kuiertocht oer wapendropping

Hessel Bouma is skriuwer fan ferskate oarlochsferhalen en fan in boek oer in wapendropping yn De Deelen, yn de winter fan 1945. Hy woe it ferhaal fan de wapendropping no ek fertelle mei in kuiertocht fan 22 kilometer.

Ien fan de hichtepunten fan dy kuiertocht op 7 maaie soe it droppen fan parasjutisten út in âld fleantúch wêze. Op fyftjin plakken by de rûte del soenen akteurs sjen litte hoe't it der yn 1945 oan ta gie.