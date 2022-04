Anne wennet yn Wisconsin: "De minsken hjir binne krekt as Friezen"

Horjus is berne yn Wâldsein en grut wurden yn Minnertsgea. Syn frou learde er kennen op it konservatoarium yn Den Haag. "Myn frou hie al yn Chicago studearre, sy kaam nei Nederlân ta om âlde muzyk te studearjen. Ik siet dêr yn operaklasse, foar it sjongen. Wy hienen direkt in klik."

Se ha dêrnei net wer byinoar wei west. Se trouden hjir yn Nederlân en krigen twa bern. Acht jier ha se noch yn Nederlân wenne, fertelt Anne. "Mar it gong net mear sa goed mei myn frou har mem." Boppedat waard syn frou Deanne ûnwennich, dat se emigrearren yn 2003 nei Wisconsin, dêr't syn frou ek weikomt.

Dat wie hielendal net sa'n grutte stap foar de Fries fan Wâldsein. "De minsken yn Wisconsin binne hiel bot itselde as Friezen. Moatst fansels wol even de taal leare."

Te plak yn Baraboo

Mei syn frou en twa bern fan 24 en 26 jier wennet er no al hast tweintich jier yn Baraboo, in plak mei goed 10.000 ynwenners. "In prachtich plak om te wenjen", fynt Horjus.

"Ik ha 16 jier yn in biblioteek wurke mei lytse bern." En dy tiid dy't er dêr wurke hat, smyt him noch wol ris wat op. "Fan de biblioteek út ha ik in soad kontakten opdien. Ik ha sels boeken skreaun, yllustrearre en foarstellingen dien. Myn frou jout les oan de universiteit, dy hat in koar en jout muzykles."

It sjongen dêr't er foar nei it konservatoarium gong, hat noch hieltyd wol in plak yn syn libben: "De lêste boeken dy't ik mei in oar skreaun en yllustrearre ha, binne basearre op stikken muzyk. Sels sjong ik ek noch."

Bân mei Fryslân

Hoe goed oft it him ek foldocht yn Amearika, hy mist Fryslân wol. "Fansels, benammen it fytsen ek. It is hjir heuveleftich. Minsken fine it hjir prachtich, mar ik sit leaver rjochtop dat ik om my hinne sjen kin."

Boppedat fertelt Anne dat je fan minsken yn Wisconsin minder gau hichte krije. "Minsken yn Nederlân binne folle direkter mei de wurden, hjir sizze se net direkt wat se fine, moatst wat fiskje."

Klompen op de feranda

It Fryske bloed streamt him noch hieltyd troch de ieren, seit er. Hy komt ek graach werom yn Fryslân.

Hy hat oelebuorden yn 'e hûs te hingjen, syn klompen steane op de feranda, én op bysûndere dagen hinget de Fryske flagge út. Hy fynt it skitterend dat de Amearikanen tinke dat de pompeblêden herten binne. Dêrom docht er op Falentynsdei graach syn Fryske bretels oan: "Se witte dochs net dat it pompeblêden binne, en dan kin it beide!"