In takomst yn Fryslân? "In goede basis is myn allergrutste winsk"

"Yn dit deiboek wol ik mear fertelle oer myn âlders en hoe't sy it fine om hjir te wêzen.



Sa as ik yn in earder deiboek fertelde, bin ik hjir allinnich mei myn âlders kaam. Myn pake, beppe en broer binne noch hieltyd yn Oekraïne.

Gefaarliker

De situaasje dêr wurdt no hieltyd gefaarliker. Dat is de reden dat wy sa folle mooglik mei harren prate wolle, sadat wy ús allegear mear op ús gemak fiele.

Yn it lêste petear mei myn broer fertelde er ús oer syn frijwilligerswurk en dat it bedriuw dêr't hy foar wurket wer begûn is. Sa hat er ek wat ôflieding fan wat der geande is.

Myn pake en beppe fertelden ús dat sy somtiden nei ús âlde hûs gean, sadat sy dêr griente en fruit kweekje kinne yn de simmer.

As se ús dêroer fertelle, soarget it derfoar dat wie ús nofliker fiele. Wy witte dat it goed mei harren giet en dat sels yn de situaasje dêr't sy yn sitte, se dingen dwaan kinne dy't se moai fine om te dwaan.

De taal

We binne no goed fiif wiken yn Nederlân en it grutste probleem dêr't myn âlders tsjinoan rinne is de taal. By de lytste dingen, as winkelje yn de supermerk of in doktersôfspraak, is kommunikaasje nedich. Sels yn it hûs binne se ôfhinklik fan my.