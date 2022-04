Bousektor net gerêst oer de takomst: gefaar foar fertraging by projekten

De sektor kin dus net sa'n soad ha, seit Van der Duim. "As der wer in lading útrekket, dan sil it by de folgjende opstart fan de bou dreger wurde om minsken te finen. Dan giet it om boufakkers oer de hiele liny: tegelsetters, timmermannen, foegers en skilders."

Gefolgen foar ekonomy en huzemerk

Neffens de direkteur binne boubedriuwen al oan it praten mei opdrachtjouwers en taleveransiers. "De hiele sektor moat mei-inoar yn oerlis om ta in oplossing te kommen. Oars kin it grutte gefolgen ha foar de ekonomy en ek de huzemerk wurdt dan noch mear oerspannen."