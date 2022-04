Studinten fan Friese Poort yn Ljouwert op militêre útstjoering

'Area 65', sa hjit it nij ynrjochte plak by de fleanbasis. Eartiids wie it in stoart, dêr't oerstallich materiaal fan definsje lei. Studinten fan de VeVa hawwe holpen om it terrein leech te meitsjen en bouwe no in folsleine 'compound' op. Dat is in ôfsletten, befeilige militêre lokaasje.

De studinten krije dêr 'first entry'-oefeningen: simulaasjes dy't it begjin fan in militêre útstjoering neidogge.

Net hielendal nei Havelte ta

"Onze wens was dat we dichter bij huis een compound konden krijgen", seit sersjant-majoar De Groot. Hy is belutsen by de oplieding fan ROC Friese Poort. "Dan hoeven studenten niet helemaal naar bijvoorbeeld Havelte voor een oefening. Uiteindelijk is deze samenwerking tot stand gekomen."