Wa't gjin fette lever wol, mjit syn bûkomfang: "101 sintimeter, op it rântsje"

In grut plakkaat leit midden op de grûn op it Wilhelminaplein yn Ljouwert. Dêrop is in soarte fan eilân te sjen dat ek digitaal te finen is op de website fan LeverStijl, dat koartlyn lansearre is troch SJB Media, it marketingbedriuw fan Sipke Jan Bousema.

Op it eilân kinne minsken stipe krije foar in bettere libbensstyl, leit Bousema út. "Op dat eilân kinst bygelyks nei de supermerk ta. Dêr komst allegear ferliedingen tsjin: hoe kinst dy wjerstean en wat is no goed om te keapjen yn de supermerk?"

Sa'n ien op de fiif Nederlanners kampt neffens Bousema mei leverferfetting. It is it gefolch fan in net sûne libbensstyl en bringt op langere termyn ek gefaren mei him mei. Bousema wol dan ek dat der mear oandacht komt foar in sûnere libbensstyl.