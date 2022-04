Podcast oer Fryske walfiskjagers: "Alles om de ferhalen boppe wetter te krijen"

Dyselde wike noch krige Breteler in berjocht fan Drijver, dy't witte liet mar wat graach wat mei it ûnderwerp dwaan te wollen. "En doe stelde se foar om der in podcast fan te meitsjen."

De histoarika wie direkt entûsjast. "Ik wol it ferhaal graach yn safolle mooglik foarmen fertelle. Ik fûn it ek gewoan al hiel moai dat der in oar wie dy't ek sa ynteressearre is." Yntusken binne se al ris op en del reizge, Drijver nei Moddergat en Breteler nei Amsterdam.