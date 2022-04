Tsientallen auto's en boat yn beslach nommen by aksje tsjin 'ondermijning'

De gemeente Weststellingwerf seit dat kontrôles bij fiif bedriuwen 'ondermijnende activiteiten' oan it ljocht brocht ha. By trije fan de fiif binne ek echt oertrêdingen fêststeld.

"Al langer vermoedden de gemeenten dat de bedrijven zich niet aan de Wet milieubeheer houden", skriuwt de gemeente yn in parseberjocht. "Bij deze bedrijven waren er onder meer betalingsachterstanden en verdenking van belastingontduiking. Daarom zijn de controles gezamenlijk uitgevoerd."

Auto's en in boat

Ferdield oer ferskate loadsen en bedriuwen yn Wolvegea, Noardwâlde, Noardwâlde-Súd en op It Hearrenfean hat de plysje meardere auto's yn beslach nommen. Yn Wolvegea en op It Hearrenfean soe it om autogaraazjes gean, dêr't twaddehânske auto's te keap stiene. By de aksje is ek in boat yn beslach nommen.