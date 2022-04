Meardere auto's en in boat yn beslach nommen yn Súd-Fryslân

Ferdield oer ferskate loadsen en bedriuwen yn Wolvegea, Noardwâlde, Noardwâlde-Súd en op It Hearrenfean hat de plysje meardere auto's yn beslach nommen. Yn Wolvegea en op It Hearrenfean soe it om autogaraazjes gean, dêr't twaddehânske auto's te keap stiene. By de aksje is ek in boat yn beslach nommen.

It is noch net dúdlik hoe'n soad auto's en oare saken oft yn beslach nommen binne, en wat de oanlieding foar de aksje west hat. De gemeente Weststellingwerf, dy't de wurdfiering oer de aksje docht, seit letter tiisdei mei mear ynformaasje te kommen.